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ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 80%
23 мая 2025 / 20:38
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 80%
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину снизился за неделю на 1 п.п. и составляет 80,2%. Опрос проводился с 12 по 18 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% россиян (минус 1 п.п), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1,5 п.п. и составляет 77,7%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 53% респондентов (плюс 0,3 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 53,7% опрошенных (плюс 0,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,7% сограждан (плюс 0,4 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,8%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,3%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35%, КПРФ - 10,5%, ЛДПР - 10,8%, "Справедливой России - За правду" - 4,1%, "Новых людей" - 6,7%.

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