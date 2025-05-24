Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
24 мая 2025 / 00:09
КОТИРОВКИ
USD
24/05
97.9241
EUR
24/05
104.8872
Новости часа
Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о пошлинах в отношении ЕС Лавров: Россия сохраняет приверженность мирному урегулированию
Москва
24 мая 2025 / 00:09
Котировки
USD
24/05
97.9241
0.0000
EUR
24/05
104.8872
0.0000
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
23 мая 2025 / 19:21
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
23 мая 2025 / 19:17
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
23 мая 2025 / 19:13
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Военная индустрия / Геополитика
Технологии
Путин: будущее мирового рынка вооружений за передовыми разработками
23 мая 2025 / 21:22
Путин: будущее мирового рынка вооружений за передовыми разработками
© Михаил Синицын/ ТАСС

Будущее мирового рынка вооружений за перспективными разработками, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

"Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и российским вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения", - отметил глава государства.

Уже сегодня в этой области разворачивается сильнейшая конкуренция, в будущем она будет усиливаться, и Россия должна быть к этому готова, подчеркнул он.

Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
22:09
Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о пошлинах в отношении ЕС
21:48
Лавров: Россия сохраняет приверженность мирному урегулированию
21:22
Путин: будущее мирового рынка вооружений за передовыми разработками
20:59
Россия понизит экспортную пошлину на пшеницу до 1 364,5 рубля за тонну
20:38
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 80%
20:14
Лавров: Россия представит проект документа об урегулировании после обмена
19:59
Глава МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров
19:44
Путин отметил, что Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
19:19
Минпромторг готовит перечень автомобилей для работы в такси
18:59
Вэнс заявил, что США отказываются от курса на вмешательство в дела других стран
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения