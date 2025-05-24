Путин: будущее мирового рынка вооружений за передовыми разработками

Будущее мирового рынка вооружений за перспективными разработками, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

"Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и российским вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения", - отметил глава государства.

Уже сегодня в этой области разворачивается сильнейшая конкуренция, в будущем она будет усиливаться, и Россия должна быть к этому готова, подчеркнул он.