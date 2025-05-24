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Лавров: Россия сохраняет приверженность мирному урегулированию
23 мая 2025 / 21:48
Лавров: Россия сохраняет приверженность мирному урегулированию
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва сохраняет приверженность мирному урегулированию, несмотря на все преступные шаги киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя рекордное число атак украинских беспилотников по гражданским целям в России.

"Россия остается приверженной мирному урегулированию. Мы неизменно открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это не раз подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями", - отметил глава российской дипломатии.

Вместе с тем, по его словам, все "жесты доброй воли", которые предпринимала российская сторона, в том числе перемирие по случаю православной Пасхи, Дня Победы, равно как и перемирия в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, о котором было объявлено после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, соблюдались Москвой.

"Все они срывались Украиной, продолжавшей свои преступные действия в ходе объявленных пауз в ведении боевых действий", - констатировал глава МИД РФ. 

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