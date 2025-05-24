Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о пошлинах в отношении ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет пересматривать решение о применении импортных пошлин в размере 50% в отношении ЕС, при этом подтвердил готовность к диалогу.

"Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку с пошлинами на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если страны ЕС создадут производство в США", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста касательно возможности заключения сделки с ЕС в период до 1 июня, когда должны вступить в силу 50%-ные пошлины.

"Если кто-то придет и изъявит желание построить здесь завод, мы можем обсудить некоторую отсрочку на период, пока они будут осуществлять его сооружение. Я думаю, это было бы уместно", - добавил он.