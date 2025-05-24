Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что сейчас идет период "сложных испытаний", но именно в это время "оживает дипломатия".

Выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на название сессии - "Время испытаний. Война и мир XXI века", а также на то, что некоторые эксперты сейчас употребляют слово "война" во множественном числе. "Это тоже такой нюанс, который неизбежно будет оказывать влияние на процессы, и его стоит учитывать, и совершенно точно мы имеем впереди", - отметил глава российской дипломатии. По его мнению, "никто не знает, сколько лет серьезных испытаний [предстоит], но это точно совершенно будет".

Однако Лавров полагает, что "эпоха наступила достаточно интересная". "Как вот наши китайские товарищи говорят, "бог тебя упаси жить в интересные времена", - заметил он.

"С точки зрения дипломатической работы, наверное, это не совсем так. Дипломатия, как и активная практическая наука, оживают именно в те периоды, когда нужно проявлять инициативу, нужно больше думать, больше анализировать", - полагает руководитель МИД РФ.

По матералам ТАСС