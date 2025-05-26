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Пашинян пригрозил изменить конституцию ради заключения мира с Азербайджаном
26 мая 2025 / 10:17
Пашинян пригрозил изменить конституцию ради заключения мира с Азербайджаном
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что лично инициирует внесение изменений в основной закон Армении, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

"Мы должны направить соглашение в Конституционный суд. Здесь нет выбора. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция состоит в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, так как полагаю, что возможность заключения мира упускать нельзя", - заявил он, выступая на международном форуме Yerevan Dialogue.

МИД Армении 13 марта информировал о том, что текст мирного договора с Баку согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения относительно места и сроков подписания документа. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, в свою очередь, отметил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, в том числе прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в армянскую конституцию, исключающих территориальные претензии к Баку. Азербайджан также настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в Баку называют устаревшей структурой.

Вместе с тем основные оппозиционные политические силы Армении расценивают подготовку договора как "капитуляцию режима Пашиняна". Баку и Ереван пока не обнародовали согласованную версию документа. 

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