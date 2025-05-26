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МИД РФ: в результате ударов ВСУ в апреле погибли более 59 россиян
26 мая 2025 / 10:34
МИД РФ: в результате ударов ВСУ в апреле погибли более 59 россиян
© Александр Река/ ТАСС

Из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в апреле получили ранения более 400 мирных жителей субъектов РФ, 59 человек, в том числе 5 детей, погибли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"Согласно верифицированными данными, в результате действий вооруженных формирований Украины за апрель пострадали не менее 478 мирных жителей: ранены 419 человек, в том числе 21 несовершеннолетний, погибли 59 человек, в том числе 5 несовершеннолетних", - указал он.

По словам Мирошника, увеличение интенсивности обстрелов наблюдается на белгородском, курском и брянском направлениях. Системным обстрелам подвергались Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.

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