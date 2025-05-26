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Трамп: Зеленский своими заявлениями постоянно создает Украине проблемы
26 мая 2025 / 10:49
Трамп: Зеленский своими заявлениями постоянно создает Украине проблемы
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL

Заявления Владимира Зеленского постоянно создают проблемы для Украины. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это остановить. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, президента России Владимира Путина и 46-го президента США Джо Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти", - указал американский лидер.

Трамп также вновь подверг критике недавние массированные удары России по объектам на Украине. По его утверждению, у российских властей есть гипотетическое желание заполучить всю территорию Украины, которое может "привести к краху России". При этом президент США не уточнил, о чем именно идет речь.

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