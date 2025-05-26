ШОС активно работает над расширением

Вопрос расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно обсуждается. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

"Безусловно, вопрос расширения активно обсуждается в текущей повестке дня. Страны все еще не решили окончательно, кому и в каком формате предоставлять членство. У нас две категории. Есть несколько кандидатур на полноценное членство и на партнерство по диалогу", - сказал Сухэль Хан в беседе с ТАСС.

"Наблюдателей мы пока не берем. Решили пока никого не делать наблюдателями из партнеров по диалогу, так как есть идея поместить всех в одну категорию, которую назовут партнерами", - уточнил он.