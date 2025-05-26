Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на всей линии фронта

Российские войска за прошедшую неделю продвинулись на всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, за прошлую неделю в республике было освобождено несколько населенных пунктов. "Конечно, для нас это является важным, и в военном плане где-то для противника является критичным", - указал глава ДНР.

На прошлой неделе Минобороны РФ информировало об освобождении населенных пунктов Романовка (25 мая), Ступочки и Отрадное (24 мая), Новая Полтавка (22 мая), Новооленовка (19 мая). Кроме того, 18 мая был освобожден населенный пункт Богатырь.