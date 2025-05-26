Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 1,29%, до 2 734,4 пункта, индекс РТС также опустился на 1,29%%, до 1 080,65 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 3,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,0605 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 725,56 пункта (-1,61%), индекс РТС составлял 1 077,16 пункта (-1,61,%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,0895 руб. (+6,75 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.