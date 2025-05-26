В Узбекистане мужчина получил четыре года лишения свободы за контракт с ВС РФ

Узбекистанец, проходивший в России службу по контракту, получил на родине четыре года лишения свободы по статье "Наемничество", передает ТАСС.

По данным дела, гражданин Узбекистана в феврале 2024 года уехал в Санкт-Петербург на заработки, в июне прошлого года подписал годовой контракт на военную службу, но вскоре получил ранение во время сборов недалеко от Луганска. В феврале текущего года 20-летний мужчина вернулся на родину и сдался властям.

Суд признал его виновным по п. 1 ст. 134 уголовного кодекса республики ("Наемничество"). "Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года", - следует из текста приговора.

Законодательство Узбекистана предполагает за "наемничество" наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.