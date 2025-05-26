Супруга Макрона дала ему пощечину

Журналисты зафиксировали момент, когда первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему супругу Эмманюэлю Макрону. Близкий к президенту источник охарактеризовал это как "забаву". Соответствующую публикацию разместил корреспондент агентства BFM TV Леопольд Одебер в соцсети X.

"Это был момент, когда президент и его жена в последний раз перед началом своей поездки смогли сбросить напряжение и позабавиться. Это был сговор", - рассказал источник Одеберу.

Ранее американское агентство Associated Press разместило видео прилета французского лидера во Вьетнам. На кадрах Макрон все еще находится внутри самолета, в этот момент появляется рука его супруги, хотя ее самой не видно. BFM TV отмечает, что президент выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих.

После инцидента пара спустилась по трапу. Эмманюэль Макрон протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.