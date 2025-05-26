Российские ВС освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".