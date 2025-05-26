Аксаков заявил, что число банковских карт на человека в России могут ограничить до 20

В России число оформленных на одного человека банковских карт могут ограничить до 20. Об этом сообщил газете "Известия" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что инициативу уже в июне планируют внести в нижнюю палату и много времени на ее принятие не потребуется.

"Пока звучит предложение - всего 20 карт и 5 в одном банке, но, я думаю, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт", - указал парламентарий.

Согласно данным издания, введение ограничений рассчитано на борьбу с мошенниками, которые под разными предлогами выводят украденные средства с многочисленных счетов. В настоящее время законодательство не контролирует количество оформленных банковских продуктов, этим занимаются банки в отдельном порядке.

По оценкам ЦБ, в 2024 году на одного человека приходится три-четыре карты. Вместе с тем в ВТБ обращают внимание, что каждый второй россиянин использует параллельно две или три карты.