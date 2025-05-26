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Дуда считает, что отсутствие Трампа на саммите НАТО будет означать кризис альянса
26 мая 2025 / 12:59
Дуда считает, что отсутствие Трампа на саммите НАТО будет означать кризис альянса
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Неявка президента США Дональда Трампа на июньский саммит НАТО в Гааге будет означать глубокий кризис альянса. Соответствующую точку зрения высказал польский лидер Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"Если Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса", - отметил он. "Я не думаю, что он воздержится от встречи", - указал Дуда.

В начале месяца журнал Der Spiegel предположил, что американский лидер может не принять участие в саммите НАТО в Гааге, если государства военного блока не предпримут шагов по наращиванию военных расходов до 5% ВВП. В минувшую пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что присутствие Трампа на саммите планируется.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. В мероприятии намерены принять участие порядка 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. 

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