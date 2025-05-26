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Политика
Пашинян уверен, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет
26 мая 2025 / 13:18
Пашинян уверен, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международном форуме Yerevan Dialogue выразил уверенность, что никакой войны между его страной и Азербайджаном не будет.

"Я верю, что, несмотря на все споры и провокации, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным", - сказал он.

По словам премьера, Ереван привержен мирной повестке дня. "Мы готовы продолжить консультации с Азербайджаном касательно того, как подойти к подписанию мирного договора и других документов, которые полностью изменят ситуацию и судьбу народов нашего региона. Мы сделаем все от нас зависящее", - указал он.

МИД Армении 13 марта информировал о том, что текст мирного договора с Баку согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения относительно места и сроков подписания документа. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, в свою очередь, отметил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, в том числе прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в армянскую конституцию, исключающих территориальные претензии к Баку. Азербайджан также настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в Баку называют устаревшей структурой.

Вместе с тем основные оппозиционные политические силы Армении расценивают подготовку договора как "капитуляцию режима Пашиняна". Баку и Ереван пока не обнародовали согласованную версию документа. 

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