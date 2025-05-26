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Anketolog: 75% женщин хотят получить материальную выплату от государства при выписке из роддома
26 мая 2025 / 13:34
Anketolog: 75% женщин хотят получить материальную выплату от государства при выписке из роддома
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Материальную выплату от государства хотели бы получить 75% опрошенных женщин, более половины из них полагают, что сумма выплаты должна начинаться от 150 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Anketolog.ru, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиянок от 18 до 45 лет.

"Большинство (75%) опрошенных хотели бы получить в подарок на выписку из роддома единовременную материальную выплату от государства. При этом 52% опрошенных считают, что сумма выплаты должна начинаться от 150 тысяч рублей, каждая пятая рассматривают сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, еще 4% от 100 тысяч до 150 тысяч. Оставшиеся 24% будут рады получить единовременную выплату до 50 тысяч рублей", - следует из материалов сервиса.

Вместе с тем наиболее эффективными мерами поддержки матерей и рождаемости в России были названы: материнский капитал (51%), оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет (35%), гарантии сохранения рабочего места на время декрета (33%), отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (33%), льготная ипотека для молодой семьи (33%), единовременное пособие при рождении ребенка (33%).

В числе инициатив для поддержки материнства, которые существуют за рубежом, которые могли бы стимулировать лично их, россиянки назвали: базовое пособие на ребенка в возрасте до 20 лет (40%), предоставление субсидий на приобретение жилья для молодых семей с детьми (34%), доступ к бесплатной проверке фертильности, диагностике, лечению бесплодия и ЭКО (30%), правовые гарантии для перехода на удаленный формат работы при наличии маленьких детей, в том числе у отцов (23%).

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