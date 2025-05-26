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Политика
Трамп: США нужны танки и корабли, а не "футболки с кроссовками"
26 мая 2025 / 13:48
Трамп: США нужны танки и корабли, а не "футболки с кроссовками"
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет возвращать в страну производство товаров широкого потребления, а планирует сосредоточиться на создании современных вооружений.

"Мы не намерены шить футболки и кроссовки. Мы хотим создавать военную технику. Мы хотим создавать что-то грандиозное. США нужен искусственный интеллект. Откровенно говоря, я не собираюсь делать футболки. Я не буду шить носки. Мы можем делать это очень хорошо и в других местах. Мы хотим делать чипы, компьютеры и многое другое, а также танки и корабли", - указал американский лидер. Так он ответил на вопрос журналиста пресс-пула Белого дома, не считает ли Трамп, что его тарифы негативно отразятся на доступе граждан к продукции текстильной промышленности.

Президент США объявил 2 апреля о применении таможенных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. После этого Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме уточнили, что перерыв связан с проведением торговых переговоров. В этот период будет действовать универсальный 10%-ный тариф. 

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