Песков сообщил о продолжении работы над проектом меморандума с Киевом

Москва пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российский проект меморандума пока не передан", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Документ требует тщательной выверки и подготовки, поскольку это серьезный проект, отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, по его словам, будет продолжена реализация стамбульских договоренностей, в частности, по обмену пленными.

Накануне Минобороны РФ информировало о проведении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1 000 на 1 000".