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Песков сообщил о продолжении работы над проектом меморандума с Киевом
26 мая 2025 / 14:01
Песков сообщил о продолжении работы над проектом меморандума с Киевом
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Москва пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российский проект меморандума пока не передан", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Документ требует тщательной выверки и подготовки, поскольку это серьезный проект, отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, по его словам, будет продолжена реализация стамбульских договоренностей, в частности, по обмену пленными. 

Накануне Минобороны РФ информировало о проведении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1 000 на 1 000". 

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