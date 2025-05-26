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Политика
Песков сообщил о продолжении работы над проектом меморандума с Киевом
26 мая 2025 / 14:01
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Москва пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российский проект меморандума пока не передан", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Документ требует тщательной выверки и подготовки, поскольку это серьезный проект, отметил представитель Кремля.
Вместе с тем, по его словам, будет продолжена реализация стамбульских договоренностей, в частности, по обмену пленными.
Накануне Минобороны РФ информировало о проведении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1 000 на 1 000".
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