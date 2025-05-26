В штате Гавайи началось извержение вулкана Килауэа

В штате Гавайи 25 мая началось извержение вулкана Килауэа. Об этом информировала Геологическая служба США.

Килауэа - это один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

Сообщается, что фонтаны лавы достигают высоты 300 м. За последние шесть месяцев это не первый случай извержения вулкана. Ожидается, что жилые районы ЧП не затронет.