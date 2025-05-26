Кравцов сообщил, что единые учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет

Единые государственные учебники по всем школьным предметам будут подготовлены в течение трех лет. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве.

Вместе с тем, по его словам, одновременно "будет организована система подготовки и переподготовки учителей".

Кравцов отметил, что в настоящее время ведется работа над государственными учебниками по русскому языку и литературе. "Мы вернули в уроки литературы содержание, изучение и чтение наших, в большинстве, отечественных писателей. И сегодня в каждой школе создаем школьный театр и постановки также синхронизируем со школьной программой по литературе", - указал он.

Минпросвещения также достигло договоренности с Российской академией наук, и уже запущена подготовка единых государственных учебников по естественно-научным предметам: физики, химии, биологии, сообщил глава Минпросвещения.

Кроме того, он напомнил, что в 2025 году утверждено четыре словаря по русскому языку - орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов. "Осталось нам утвердить еще восемь словарей, в следующем году мы это планируем сделать", - добавил министр.