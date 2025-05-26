Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
26 мая 2025 / 16:24
КОТИРОВКИ
USD
26/05
97.9241
EUR
26/05
104.8872
Новости часа
Силуанов: выплаты в рамках социальных обязательств проиндексируют на уровень инфляции Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1 415 военных
Москва
26 мая 2025 / 16:24
Котировки
USD
26/05
97.9241
0.0000
EUR
26/05
104.8872
0.0000
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
23 мая 2025 / 19:21
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
23 мая 2025 / 19:17
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
23 мая 2025 / 19:13
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1 415 военных
26 мая 2025 / 14:47
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1 415 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне группировки "Север" составили до 275 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 9 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

В зоне "Запад" ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, 2 боевые бронемашины, 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. В зоне Южной группировки противник потерял до 205 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 5 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В зоне ответственности "Центра" потери ВСУ составили до 475 военнослужащих, 9 боевых бронемашин, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. В зоне "Востока" - более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем бойцы "Днепра" нейтрализовали до 65 военнослужащих, 4 автомобиля, 3 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Президент Трамп остается бизнесменом, а не политиком. Мнение аналитика
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Позиции России и Украины по мирному урегулированию принципиально различаются – эксперт Топорнин
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Политолог Мирзаян: нормализация отношений Еревана и Москвы – это ненадолго
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
15:01
Силуанов: выплаты в рамках социальных обязательств проиндексируют на уровень инфляции
14:47
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1 415 военных
14:32
Кравцов сообщил, что единые учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
14:17
В штате Гавайи началось извержение вулкана Килауэа
14:01
Песков сообщил о продолжении работы над проектом меморандума с Киевом
13:48
Трамп: США нужны танки и корабли, а не "футболки с кроссовками"
13:34
Anketolog: 75% женщин хотят получить материальную выплату от государства при выписке из роддома
13:18
Пашинян уверен, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет
12:59
Дуда считает, что отсутствие Трампа на саммите НАТО будет означать кризис альянса
12:47
Аксаков заявил, что число банковских карт на человека в России могут ограничить до 20
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения