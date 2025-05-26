Силуанов: выплаты в рамках социальных обязательств проиндексируют на уровень инфляции

Социальные обязательства федерального бюджета, прежде всего, оплата труда работников бюджетной сферы, в текущем году будут проиндексированы на уровень инфляции - 7,6%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь - индексация, оплата труда работников бюджетной сферы на уровень уточненной инфляции. В прогнозе она составит 7,6% из расчета декабрь к декабрю. На эту величину проиндексированы социальные обязательства", - указал министр, представляя поправки в федеральный бюджет на 2025 год.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5% до 7,6%. В 2026 году прогнозируется снижение показателя до 4%.