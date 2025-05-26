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Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины - ответ на атаки ВСУ
26 мая 2025 / 15:17
Песков: удары ВС РФ по военным объектам Украины - ответ на атаки ВСУ
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Удары Вооруженных сил РФ наносятся по военным объектам Украины и являются ответом на украинские атаки на мирную российскую инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар по военным объектам и военным целям", - указал представитель Кремля.

Накануне ВС РФ после нескольких дней беспрецедентных массированных беспилотных атак со стороны ВСУ нанесли высокоточные удары по военным объектам на украинской территории. Среди них предприятия военно-промышленного комплекса, производящего комплектующие для ракет и беспилотников, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударом ВС РФ и заявил, что допускает возможность ужесточения антироссийских санкций. 

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