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Telegraph: криптомиллионеры раскритиковали еду на приеме у Трампа
26 мая 2025 / 15:39
Telegraph: криптомиллионеры раскритиковали еду на приеме у Трампа
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Криптовалютные миллионеры, потратившие в среднем около $1,8 млн на покупку мемкойнов президента США Дональда Трампа, были неприятно удивлены поданными им на приеме по этому случаю блюдами. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Как отмечается, бизнесмены, посетившие "эксклюзивное" мероприятие в гольф-клубе Трампа в штате Вирджинии, остались недовольны едой, поданной для покупателей официальной криптовалюты американского лидера, которая, по оценкам издания, принесла президенту США и его семье $148 млн.

Гостям предложили "жаренного палтуса с цитрусовым соусом, филе-миньон с подливкой деми-гляс" на тарелках с логотипом Трампа. Однако внешний вид блюд и мизерное количество овощей, вызвал у гостей негативную реакцию. Как заявил один из них, "единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом".

По словам другого участника приема, даже еда, поданная на борту самолета американской бюджетной туристической компании Spirit Airlines, была лучше.

О запуске своей криптовалюты Трамп объявил в январе в соцсети Truth Соц. сети в преддверии инаугурации. Объем ее торгов за сутки, по данным площадки CoinMarketCap, составил более $11 млрд, что показало, по мнению экспертов, исключительный уровень доходности.

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