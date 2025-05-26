ФРГ сняла ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники.

"Больше нет каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет", - отметил он в ходе дискуссии на форуме, который проводит телерадиокомпания WDR.

"Это означает, что Украина может сегодня обороняться, к примеру, атакуя военные объекты в России", - отметил глава германского правительства. "Этого она до недавнего времени не могла делать или делала за очень редкими исключениями", - добавил Мерц. "Сейчас она это может", - указал он, обратив внимание, что власти ФРГ "придают большое значение" тому, чтобы Киев наносил удары именно по военным целям.

Ранее правительство Германии после трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Украине приняло решение держать в тайне поставки оружия Киеву. Главная цель такого решения, по утверждению Берлина, заключается в том, чтобы создать "стратегическую двусмысленность", позволяющую скрыть собственные действия от противника.

Вместе с тем Мерц в середине мая заявлял, что Германия не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, хотя раньше он не раз допускал их поставки Киеву.