Алиханов прокомментировал уровень роботизации России по итогам 2024 года

В России уровень роботизации по итогам 2024 года составил 29 роботов на 10 тыс. человек, нужно достичь уровня 145 роботов на 10 тыс. рабочих. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе пленарного заседания международной выставки "Металлообработка-2025".

"По итогу 2024 года - уровень 29 роботов на 10 тысяч человек. Годом ранее эта цифра была 19. То есть мы приросли достаточно неплохо. Но наша задача - выйти на уровень ориентировочно, с учетом роста всего параллельного мира, на 145 роботов на 10 тысяч человек. Это нам по силам", - отметил он.

Вместе с тем у стран-лидеров, например, в Южной Корее, на 10 тыс. рабочих приходится более 1 100 роботов, указал Алиханов, добавив, что это во многом обусловлено структурой экономики.

По его словам, в России на сегодняшний день восемь основных производителей роботов, Минпромторг работает над тем, чтобы все они получили заключение о "российскости".

В соответствии с майским указом президента России Владимира Путина, к 2030 году страна должна войти в топ-25 государств мира по плотности роботизации.