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Политика
Макрон объяснил пощечину супруги
26 мая 2025 / 16:36
Макрон объяснил пощечину супруги
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что перед выходом из самолета во Вьетнаме "просто дурачился" со своей супругой Брижит, как они обычно это делают.

"Мы с женой просто дурачились, как мы часто с ней это делаем, ничего более", - сказал он при общении с журналистами. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По словам главы государства, его удивило, что это видео "превратилось в катастрофу планетарного масштаба, вокруг которой уже строят теории".

Вместе с тем он упомянул видеозапись из поезда, в котором он вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером ехал в Киев, где он "якобы убрал со стола сверток с наркотиком". Макрон подчеркнул, что просто убрал салфетку и назвал "все эти интерпретации видеороликов несерьезными". "Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео", - добавил он.

Ранее агентство Associated Press разместило видео прилета французского лидера во Вьетнам. На кадрах Макрон остается внутри воздушного судна, в этот момент появляется рука его супруги, хотя ее саму не видно. Телеканал BFMTV отметил, что президент выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента супруги спустились по трапу. Макрон протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.

Макрон вместе с супругой отправился с серией официальных визитов по азиатским странам. После Вьетнама, где он намерен задержаться до 27 мая, он отправится в Индонезию, где будет находиться 28-29 мая, а 29 и 30 мая его ожидают в Сингапуре, где он станет первым лидером Европы, который примет участие в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла". 

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