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WP: США не объявляют о поставках оружия Киеву, чтобы не "разозлить РФ"
26 мая 2025 / 16:54
WP: США не объявляют о поставках оружия Киеву, чтобы не "разозлить РФ"
© AP Photo/ Ted Shaffrey/ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа не делает громких заявлений об очередных пакетах военной помощи Украине из опасения, что это может "разозлить" российское руководство и поставить под угрозу мирное урегулирование. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает газета The Washington Post.

"Теперь они, вероятно, полагают, что, если сделают громкое заявление о передаче ракет Patriot Украине, это очень разозлит президента России Владимира Путина. Они, по всей видимости, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры", - заявил источник издания.

Как отмечается, в Киеве думают, что Соединенные Штаты будут готовы продать Украине боеприпасы к ЗРК Patriot, а не отправлять их безвозмездно, как это делала предыдущая администрация.

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина запросила у администрации Трампа новые пусковые установки Patriot и боеприпасы к ним. По его словам, этого и у самих США сейчас нет. Поэтому вместо отправки новых систем ПВО Вашингтон поощряет союзников по НАТО передавать Киеву Patriot из собственных запасов. Вместе с тем глава Госдепа обратил внимание, что "ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot". 

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