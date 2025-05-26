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Путин назвал главное качество успешных предпринимателей
26 мая 2025 / 17:18
Путин назвал главное качество успешных предпринимателей
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Предприниматели, обладающие особым талантом - умением общаться с людьми, являются наиболее успешными. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

"Разумеется, предпринимательская деятельность, все говорят о том, что это особая стезя, нужно быть человеком талантливым, знать и право, и финансы, но, я думаю, наиболее успешные предприниматели, это те, у которых есть особый талант - это умение общаться с людьми", - указал глава государства.

Он отметил, что умение общаться - основа предпринимательского успеха, а люди с этим талантом добиваются наибольших успехов. "Ну, безусловно, эта работа требует и специальных знаний. Вот, объединять усилия вокруг интересных идей - это самое главное. В том числе это касается и тех направлений, и тех производств, тех услуг, которые создаются, что называется, с нуля. Вот толкнуть эту тачку всегда, наверное, самое трудное дело, если, конечно, нет особой поддержки со стороны. Вот это, я считаю, самое тяжелое", - сказал Путин.

"И именно напряженный, каждодневный труд предпринимателя пробивает дорогу к успеху своего дела, своей компании, а в конечном итоге к успеху всей страны", - заключил он. 

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