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Макрон заявил, что намерен угрожать России применением масштабных санкций
26 мая 2025 / 17:41
Макрон заявил, что намерен угрожать России применением масштабных санкций
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европейского союза будут оказывать воздействие на Россию, угрожая применением масштабных санкций.

Макрон отметил, что он "приветствует мирную инициативу США, но сегодня необходимо иметь средства для того, чтобы принудить Москву к миру". "Единственный способ - это угроза масштабных санкций", - сказал он при общении с журналистами в рамках визита во Вьетнам. Выступление французского лидера транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По его словам, "приоритетом для Франции и ее партнеров является достижение соглашения о прекращении огня в ближайшее время, что позволит начать дискуссии о справедливом и прочном мире".

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередные угрозы санкций со стороны Евросоюза, заявил, что для диалога с Москвой не может использоваться язык ультиматумов. 

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