Мишустин определил срок для охвата спутниковым интернетом всей России

Общедоступный спутниковый интернет должен охватить всю территорию России уже через два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии кабмина.

"Не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии. Поэтому особое внимание важно уделять наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях", - указал он.

"Это приоритетное направление. И необходимо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен на всей территории России уже через два года", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, "предстоит развернуть массовое производство космических аппаратов", на что выделено до 107 млрд рублей.

"Нужно сфокусировать усилия на обновлении геостационарной группировки, которая позволяет передавать телевизионный сигнал на большие территории и обеспечивает связью крупные инфраструктурные объекты", - отметил глава правительства.