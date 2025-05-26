Фильм "Лило и Стич" возглавил кинопрокат России и СНГ

Американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за прошедшие выходные 80 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 22 по 25 мая.

Кинокартина режиссера Дина Флейшер-Кэмпа снята по версии анимационного фильма, который долгое время транслировался на телеканале Disney. Роли исполнили Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис.

На второй строчке расположился российский фильм "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна, собравший 56,5 млн рублей за выходные. Сюжет рассказывает о Соловье-Разбойнике, который обманом победил Илью-Муромца и выпил эликсир бессмертия, присвоив все подвиги богатыря.

Третьим стал фильм "Миссия невыполнима: финальная расплата" с Томом Крузом в главной роли. За минувшие выходные лента собрала 46 млн рублей. Согласно сюжету главный герой ищет исходный код инновационного искусственного интеллекта, который угрожает всему миру.