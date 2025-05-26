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Путин отметил, что экономика России - четвертая в мире по паритету покупательной способности
26 мая 2025 / 18:33
Путин отметил, что экономика России - четвертая в мире по паритету покупательной способности
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Экономика России по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

"То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, несомненно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов РФ", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в последние два года "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях" экономика России демонстрировала рост опережающими темпами. "В позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что этот рост был сконцентрирован не в отдельных отраслях, а напротив, он охватывал самый широкий спектр направлений: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сфера услуг, финансов и так далее.

"Очевидно, что такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, а возможен только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу", - заключил российский лидер. 

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