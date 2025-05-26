Мерц: страдания населения в Газе нельзя оправдать борьбой с ХАМАС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил с осуждением действий Израиля в секторе Газа, подчеркнув, что страдания мирного населения в анклаве больше нельзя объяснить борьбой с радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Страдания мирных жителей, которые все чаще происходят в последние дни, нельзя больше оправдать борьбой с террором, исходящим от ХАМАС", - сказал он, выступая на форуме, который проводится телерадиокомпанией WDR. По словам канцлера, Германия вынуждена быть сдержанной в критике еврейского государства. "Однако, если границы преступают, когда сегодня просто нарушается гуманитарное международное право, Германия, германский канцлер также должны на это что-то сказать", - подчеркнул Мерц.

Вместе с тем он отметил важность партнерства ФРГ и Израиля. "Но израильское правительство не должно делать ничего, с чем однажды не будут готовы мириться и его лучшие друзья", - указал глава германского кабмина.

20 мая пресс-служба правительства Газы информировала о том, что в анклаве наблюдается катастрофическая ситуация из-за того, что в него с 2 марта не поступала гуманитарная помощь. Власти сектора акцентировали внимание, что за этот период от недоедания и отсутствия необходимых лекарств умерли в общей сложности свыше 320 палестинцев. 19 мая израильские власти объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода.