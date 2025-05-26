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Экономика
Трамп: тарифы и политика
Американский президент давит на Европу по всем направлениям, считает фианалитик Андреев
26 мая 2025 / 19:58
Трамп: тарифы и политика

Президент США Дональд Трамп согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на экспорт стран Европейского союза с 1 июня на 9 июля.

"Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, попросив продление дедлайна введения 50-процентных торговых пошлин с Европейским союзом с 1 июня. Я согласился на продление до 9 июля 2025 года", - написал Трамп на своей странице в Truth Соц. сети.

Американский лидер добавил, что глава Еврокомиссии заверила его в скором начале торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

В разговоре с пресс-пулом журналистов Белого дома Трамп охарактеризовал состоявшийся телефонный разговор с фон дер Ляйен как "крайне приятный". "Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам", - добавил он.

Ранее Трамп заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня на экспорт сообщества пошлины в размере 50%. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. Как утверждал Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит США в торговле с ЕС является неприемлемым и достигает $250 млрд.

Финансовый аналитик, управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает, что «политический подтекст в этом решении Трампа существует. Он в принципе не делает ничего без политического подтекста. В данном случае это просто попытки еще сильнее надавить на Европу, чтобы возместить убытки США, понесенными, например, в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, это призыв Европе больше вкладывать в НАТО или больше платить за свою торговлю. Все это делается, как правило, неспроста через пока единственную доступную Трампу возможность давить на политическое и экономическое руководство ЕС с помощью тарифов».

По словам эксперта, «Если Трамп хотя бы частично введет повышение тарифов на торговлю с ЕС, то на экономике Европы это отразится крайне пагубно. ЕС и так потерял несколько важных рынков сбыта с Россией, с частью Африки. И это притом, что энергоносители для ЕС стали дороже, и в Европе наблюдается экономический коллапс. Поэтому все это вместе, конечно, делает экономику еврозоны очень шаткой, и малейшее изменение в балансе доходов и расходов может привести к дальнейшему схлопыванию европейской экономики. Это может произойти, если Трамп решит продолжить свою тарифную политику, и самое главное, сделать это надолго».         

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