Более 26 тыс. самозанятых жителей России сделали взносы на пенсии в 2025 году

Свыше 26 тыс. самозанятых жителей России перечислили 373,7 млн рублей с января по апрель на свои будущие пенсии. Соответствующие данные приводятся на сайте Соцфонда.

"В период с января по апрель 26,5 тыс. самозанятых россиян сделали добровольные взносы на свою будущую пенсию, всего они перечислили 373,7 млн рублей", - следует из сообщения.

Уточняется, что в 2025 году минимальный добровольческий взнос для самозанятых составляет немногим более 59 тыс. рублей. Периодичность взносов самозанятые определяют сами, можно внести всю сумму сразу или разбить ее на несколько платежей.

Кроме того, на свою пенсию в текущем году совершили взносы 4,8 млн работающих на себя граждан - в их числе индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и главы крестьянских хозяйств. Для них взносы фиксированные, раз в год (почти 43 тыс. рублей). Всего в 2025 году предприниматели и другие плательщики обязательных взносов внесли более 144 млрд рублей.