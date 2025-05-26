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Туск: Польша планирует заработать на восстановлении Украины
26 мая 2025 / 19:22
Туск: Польша планирует заработать на восстановлении Украины
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Польша намерена много заработать на восстановлении Украины. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Дональд Туск во время пресс-конференции, посвященной развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве - городе на юге страны.

"Нет ничего плохого в том, чтобы честно заявить - мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт", - указал политик, передает телеканал TVP Info.

Ожидается, что расширение контейнерного терминала в Славкуве будет произведено в пять этапов, стоимость работ составит €1 млрд. По утверждению Туска, после расширения терминал превратится в крупнейший в Европе логистический хаб. 

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