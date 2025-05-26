США: 1 триллион долларов на вооружение

Президент США заявил, собирается сохранить оборонный бюджет страны общим объемом около $1 трлн. "Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать", - сказал американский лидер, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Глава Белого дома отметил, что способ ведения боевых действий в мире сильно изменился в последнее время. "Появились дроны. Это требует от вас изучения нового способа ведения войны", - обратился Трамп к выпускникам.

В начале мая Белый дом опубликовал проект бюджета США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года). Он предусматривает сокращение расходов на необоронные нужды на 22,6% (около $163 млрд).

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что увеличение американского военного бюджета «не повлечет за собой гонку вооружений во всем мире. Это повлечет в первую очередь повышение расходов США на содержание своих военных баз за рубежом, на производство боевой техники. Поэтому это просто расходы, которые отвечают амбициям Трампа сделать Америку снова великой. Вот и все. Он думает, что если он больше денег затратит на вооружения, то оно станет лучшим. Он уже не раз рассказывал о гиперзвуковых ракетах, которых сделано много, но их никто не видел».

По словам эксперта, «что касается дальнейшей судьбы базовых договоров по разоружению, то все они не работают. Трамп вышел из всех договоров, остался только пункт СНВ-3 о том, что стороны предупреждают друг друга о пусках испытательных ракет, чтобы их не приняли за боевые. Надо понимать простую вещь: любой договор заключается между странами, которые оценивают безопасность друг друга на равных. А Трамп не считает, что кто-то может быть равным Америке. Поэтому будущая судьба этих договоров непонятна. Да, Трамп будет шантажировать, чтобы Китай присоединился к этому договору. А Россия говорит, что Китай не соглашается потому, что у него нет столько боеголовок и ракет, чтобы присоединиться к США и России. Кроме того, Россия настаивает, чтобы в новом договоре должны быть французы и англичане, которые являются союзниками США. Поэтому вокруг СНВ идет игра, а в основе ее то, что Трамп не считает Россию равной Америке, чтобы с ней заключать какие-то договора».