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Путин: Россию вынудили начать СВО и теперь выставляют виноватой
26 мая 2025 / 19:46
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Россия была вынуждена реагировать на ситуацию, сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году, в том числе на подавление жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с деловыми кругами.
"Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем", - указал он, отметив, что Россию при этом пытаются выставить виноватой в происходящем.
Вместе с тем Путин напомнил, что сначала на Украине был осуществлен "кровавый госпереворот". После этого началось подавление Донбасса, подчеркнул он.