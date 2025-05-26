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Путин: Россию вынудили начать СВО и теперь выставляют виноватой
26 мая 2025 / 19:46
Путин: Россию вынудили начать СВО и теперь выставляют виноватой
© ТАСС

Россия была вынуждена реагировать на ситуацию, сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году, в том числе на подавление жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с деловыми кругами.

"Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем", - указал он, отметив, что Россию при этом пытаются выставить виноватой в происходящем. 

Вместе с тем Путин напомнил, что сначала на Украине был осуществлен "кровавый госпереворот". После этого началось подавление Донбасса, подчеркнул он.

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