Путин: Россию вынудили начать СВО и теперь выставляют виноватой

Россия была вынуждена реагировать на ситуацию, сложившуюся на Украине после государственного переворота в 2014 году, в том числе на подавление жителей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с деловыми кругами.

"Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем", - указал он, отметив, что Россию при этом пытаются выставить виноватой в происходящем.

Вместе с тем Путин напомнил, что сначала на Украине был осуществлен "кровавый госпереворот". После этого началось подавление Донбасса, подчеркнул он.