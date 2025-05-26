Володин: в Госдуму внесут проект закона о защите религиозных символов

В Госдуму на этой неделе планируют внести проект закона, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий России. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с журналистами.

"Прорабатывает инициативу заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Ожидаем внесения законопроекта на этой неделе", - отметил он.

Поправки предлагаются внести в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Некоторое время назад Володин сообщал, что ведется подготовка законопроекта о защите религиозных символов основных вероисповеданий ведется в связи с обращениями граждан по поводу случаев искажения религиозных символов на афишах, товарах, сайтах, СМИ. Соответствующая норма призвана способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в многоконфессиональной России.