Брюссель вводит новые санкции. Вашингтон молчит

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Европейский союз (ЕС) 20 мая ввел новый, 17-й по счету, пакет антироссийских санкций, включив в черный список 17 физических лиц, 58 компаний, 189 судов, в основном перевозящих российскую нефть.

В числе подпавших под санкции ЕС судоходных компаний — «Волжское пароходство», Eiger Shipping DMCC, Moonlight Shipmanagement из ОАЭ, турецкая Cape Ship Management Inc. Cape Gemi Isletmeciligi AS, а также гонконгская Prominent Shipmanagement Ltd. Eiger Shipping DMCC, по данным издания FT, принадлежит Litasco Middle East DMCC, структуре швейцарского трейдера ЛУКОЙЛа Litasco. Последний под западные санкции до сих пор не подпадал. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривал возможность включения в 17-й пакет санкций и Litasco Middle East, но в окончательный список компания не вошла. Великобритания ввела санкции в отношении Rhodania Shipping SA, которой, по данным сервиса Northdata, владеет Litasco.

Великобритания аккомпанировала Брюсселю, синхронно расширив санкции против России: в блок-лист, согласно сообщению на правительственном сайте королевства, добавлены 82 «позиции». «В число последних объектов санкций вошли организации, поддерживающие российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну, а также финансовые учреждения, помогающие финансировать вторжение Путина на Украину», — говорится в заявлении.

Новые санкции ЕС и Великобритании против России оказались во многом масштабированием ранее принятых ограничений. Скажем, в списке 17-го пакета около четверти танкеров, в основном занимающихся перевозкой нефти и нефтепродуктов, уже находились под санкциями США. С принятием последних санкций общее число танкеров, на которые распространяются ограничения ЕС, достигло 342 единиц. При этом из 189 новых нефтяных танкеров около 50 уже были под санкциями США. Западные СМИ оценивают общую численность так называемой «теневой нефтефлотилии» примерно в 600 единиц.

В блокирующий перечень также вошли три СПГ-танкера из серии North, которые НОВАТЭК в последние месяцы начал привлекать для перевалки борт-в-борт близ острова Кильдин — North Moon, North Ocean и North Light. Все они построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean в прошлом году. Перевалка борт-в-борт в российских водах активно используется НОВАТЭКом после запрета на перевалку в европейских портах для поставок в третьи страны.

В целом, несмотря на свой масштаб, 17-й пакет не содержит каких-либо новых пунктов, против которых российскими экспортерами не выработано алгоритмов преодоления.

А вот США, наоборот, свои санкции так и не ввели. Речь идет о принятии законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Законопроект Грэма включает в себя пошлины до 500% на товары любой страны, которая импортирует российские нефть, газ и уран. Лидер США Дональд Трамп после разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что санкции могут сорвать мирный процесс, которому надо дать шанс. Вашингтон пока блокирует и снижение потолка цен.

Но Брюссель по-прежнему настроен очень агрессивно. Уже начата подготовка 18 пакета. 22 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что основным компонентом готовящегося нового пакета санкций в отношении России, снова станет энергетика. Она добавила, что согласование новых ограничений должно пройти быстро.

Еврокомиссия близка к тому, чтобы включить незапущенный газопровод «Северный поток 2» в новый пакет санкций. План поддерживает кабмин ФРГ, отмечает агентство Bloomberg. По замыслу Еврокомиссии, ограничения также защитят Берлин от возможного давления со стороны России или США по части запуска трубопровода. Bloomberg также отмечает, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа. Такая мера может быть принята во избежание риска выплаты неустоек контрагентам по долгосрочным контрактам. Предложение могут выдвинуть уже в середине июня.

Синхронно ЕС продолжает работать над планом полного «отречения» от российских энергоресурсов к 2027 году. В первой декаде мая Еврокомиссия опубликовала стратегию поэтапного отказа от российских энергоносителей — трубопроводного газа и СПГ, нефти и ядерного топлива — к концу 2027 года. Пока в документе отсутствуют правовые основания для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, которые, как ожидается, будут опубликованы в следующем месяце. Все это части программы REPowerEU, которую Брюссель запустил в мае 2022 года.