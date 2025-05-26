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Песков считает опасным решение Европы отменить для ВСУ ограничение для ракет
26 мая 2025 / 20:13
Песков считает опасным решение Европы отменить для ВСУ ограничение для ракет
© Виталий Невар/ ТАСС

Решение ряда европейских стран отменить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на дальность удара ракетами по территории РФ потенциально опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистом издания Life Александром Юнашевым.

"Если таковые решения действительно имеют место, они совершенно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сегодня предпринимаются в рамках урегулирования", - указал представитель Кремля.

"То есть это достаточно опасное решение", - подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. Он отметил, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией. 

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