Песков считает опасным решение Европы отменить для ВСУ ограничение для ракет

Решение ряда европейских стран отменить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения на дальность удара ракетами по территории РФ потенциально опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистом издания Life Александром Юнашевым.

"Если таковые решения действительно имеют место, они совершенно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сегодня предпринимаются в рамках урегулирования", - указал представитель Кремля.

"То есть это достаточно опасное решение", - подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. Он отметил, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией.