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Экономика
Путин: Россия должна закупать свою продукцию, даже если она дороже
26 мая 2025 / 20:30
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия должна по критически важным направлениям опираться на собственную продукцию, даже если она немного дороже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с представителями деловых кругов.
"Безусловно, может быть, у отечественных производителей что-то где-то на каком-то этапе подороже в силу ряда обстоятельств. Но все равно, пусть это будет чуть подороже, на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям поддержать свое", - указал глава государства.
"По ключевым направлениям нужно не жадничать", - подчеркнул он.