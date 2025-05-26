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Путин: Россия должна закупать свою продукцию, даже если она дороже
26 мая 2025 / 20:30
Путин: Россия должна закупать свою продукцию, даже если она дороже
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия должна по критически важным направлениям опираться на собственную продукцию, даже если она немного дороже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с представителями деловых кругов.

"Безусловно, может быть, у отечественных производителей что-то где-то на каком-то этапе подороже в силу ряда обстоятельств. Но все равно, пусть это будет чуть подороже, на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям поддержать свое", - указал глава государства.

"По ключевым направлениям нужно не жадничать", - подчеркнул он.

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