Путин: Россия должна закупать свою продукцию, даже если она дороже

Россия должна по критически важным направлениям опираться на собственную продукцию, даже если она немного дороже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с представителями деловых кругов.

"Безусловно, может быть, у отечественных производителей что-то где-то на каком-то этапе подороже в силу ряда обстоятельств. Но все равно, пусть это будет чуть подороже, на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям поддержать свое", - указал глава государства.

"По ключевым направлениям нужно не жадничать", - подчеркнул он.