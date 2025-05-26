ФРГ: двусмысленность и однозначность

Иван Солдатов, международный обозреватель

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 26 мая, что каких-либо ограничений на дальнобойное оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники, больше нет. По сути, речь идет о возможных поставках крылатых ракет Taurus немецкого производства, поскольку ранее от этого ФРГ уклонялось.

"Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет", - сказал он во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

"Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, нападая на военные объекты в России", - утверждал Мерц. По его словам, "этого она до недавнего времени не могла делать или делала за очень редкими исключениями". "Сейчас она это может", - заявил канцлер. Он добавил, что власти Германии "придают большое значение" тому, чтобы Киев наносил удары именно по военным целям.

При этом речь не идет о немедленных поставках. Скорее наоборот. ФРГ после трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву решило создать "стратегическую двусмысленность", позволяющую скрыть собственные действия. Иными словами, формируется неопределенность в поставке ракет дальностью до 500 км, т.е. легко достигающих Москву и другие крупные города европейской части России, что должно видимо, стать средством давления в ходе переговорного процесса по Украине.

Вопрос, однако, в том, насколько действенна подобная угроза?

На четвертый год боевых действий можно констатировать, что российское ПВО способна перехватить все типы западных боеприпасов, используемых ВСУ. Только за 6 месяцев этого года сбиты десятки единиц высокоточного западного вооружения, в том числе, не менее 20 крылатых ракет «Storm Shadow» и «SCALP-EG», а также более 10 баллистических ракет «ATACMS». Так что влияние поставок «Таурусов» заведомо будет крайне ограничено.

К тому же в ВСУ нет специалистов, обладающих необходимым для применения ракет Taurus уровнем подготовки. Нужны немецкие военные специалисты по планированию и осуществления ударов по территории РФ. Это открыто признавал бывший канцлер Шольц в отличие от своих западных коллег, которые всячески скрывают свое участие в применении подобной техники против России. В феврале прошлого года канцлер заявлял, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus потребовалось бы присутствие немецких военных на территории Украины, что он считает неприемлемым.

Поэтому любой факт применения этих крылатых ракет в ходе конфликта станет для Москвы неоспоримым доказательством прямого участия ФРГ в конфликте.

Если Берлин решил выступить стороной конфликта, то это снимает с России многие, если не все ограничения при парировании угрозы со стороны векового противника с использованием «гибридных» методов и ассиметричных действий. Эскалация в случае применения немецких крылатых ракет практически неизбежна. Это вряд ли нужно той хлипкой коалиции меньшинства, которую сейчас возглавляет Мерц.

Но и без этого немецким военным планировщикам следует присмотреться к нынешнему опыту Финляндии, которая после вступления в НАТО столкнулась с увеличением российского военного присутствия у своих границ, а также роста числа маневров и учений ВС РФ в регионе. Германия может столкнуться с аналогичными последствиями.

Повышение угрозы прямого противостояния ФРГ с Российской Федерацией очевидно для населения страны. Согласно опросам «Multipolar» (апрель) и «ARD» (ноябрь 2024 года) свыше 60 процентов опрошенных не одобряют передачу вооружения Украине. И это не результат враждебной пропаганды, а отражение аргументации предыдущего правительства ФРГ и бывшего канцлера Олафа Шольца, который был крайне озабочен проблемой втягивания Германии в конфликт на Украине и категорически отказывался поставлять Taurus.

Впрочем, и Мерц в середине мая говорил о том, что Германия не планирует поставлять Украине Taurus, хотя раньше он неоднократно допускал их передачу Киеву. Так осенью 2024 года, еще в ходе борьбы за кресло канцлера Мерц предложил ультиматум: либо Москва прекращает боевые действия, либо Германия передаст Украине ракеты Taurus и снимет все ограничения на использование дальнобойного оружия.

Но одно дело риторика предвыборной борьбы, а другое – военно-политические решения. Даже сам факт подобного давления, не говоря уже о фактических поставках Taurus становится новым шагом в деградации российско-германских отношений и сводит на нет даже небольшую возможность восстановления диалога при нынешней берлинской администрации.

Но, главное, все форматы давления на Москву, подкрепляемые угрозами поставок новых вооружений эффекта не дают. Разве это не заметили германские политики, одобрявшие поставки «Леопардов», средств ПВО и иной техники Украине? Тем более не имеют они смысла сейчас, когда крайне непростой переговорный процесс идет по сценарию Москвы. Но вот еще немного обнадежить Киев могут.

На это обращает внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», - отметил он в сегодняшнем интервью. «То есть [это] достаточно опасное решение», - резюмировал Песков.

Между тем в сегодняшнем интервью WDR Мерц заявил: «очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость», –Если даже предложение встретиться в Ватикане «не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придётся смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить».

То есть, в отрицании возможности переговоров он избегает двусмысленности. А вот вопрос поставки ракет становится однозначным.