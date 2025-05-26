Политолог Светов: США не дадут Франции заработать на ядерном зонтике

Заявление Макрона о намерении разместить ядерное оружие Франции в других странах Европы – вещь достаточно неприятная. Но ведь есть русская поговорка: «Обещать – не значит жениться».

Мы не знаем точно, какое количество ядерных зарядов есть у Франции, насколько готовы соответствующие самолеты, есть ли вся необходимая инфраструктура для осуществления такой затеи.

Скорее, заявление Макрона можно считать фантазией. Причем американцы такие намерения могут воспринять, как вызов в их адрес. Удерживая над Европой ядерный зонтик, США неплохо зарабатывают.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b89b926e905f50086f77a8adf6934149/