Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта

Меморандум об урегулировании украинского конфликта готовится обеими сторонами и, соответственно, должен быть согласован и устраивать и Россию, и Украину.

Москва будет требовать прописать в меморандуме и пункт по шести областям, которые Россия считает своими. Крым, город Севастополь, Луганская, донецкая, Запорожская и Харьковская области отходят России.

Если Киев не согласится с этим – это будет проблемой киевского режима, и меморандума не будет. Если не будет меморандума, Москва будет считать, что Украина срывает стамбульские переговоры. Это предмет дальнейших разговоров с Украиной, а пока будут вестись эти разговоры, войска России будут дальше наступать.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d6c360907bcd390330e1db90a330b4d8/