Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на кадры прилета президента Франции Эмманюэля Макрона в Ханой.

Речь идет о видео, где французский президент получил пощечину от своей супруги Брижит при выходе из самолета. "Интересно не это, а то, какую легенду на этот раз предложит Елисейский дворец" - указала Захарова в Telegram-канале, отметив, что это могла быть "рука Кремля".

Дипломат обратила внимание, что в прошлый раз, когда в сети распространилось видео в вагоне поезда из Киева, пиарщики Макрона обвинили СМИ в тиражировании дезинформации.

"Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена надежным лицом президента Франции?" - предположила она.