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США-РФ: нормализация отношений откладывается? Будущее меморандума по Украине. Мнение эксперта
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Политика
США-РФ: нормализация отношений откладывается?
26 мая 2025 / 21:24

Российско-американские отношения по-прежнему находятся на очень низком уровне. Самое простое: не договорились пока даже о прямых авиаперелетах. Вроде бы началась работа по организации деятельности консульств, но, даже при получении визы, люди должны лететь в Америку или в Россию с несколькими пересадками.

Хотелось бы, чтобы и со стороны США шли какие-то инициативы по нормализации. Например, в российском авиапарке очень много самолетов, произведенных компанией Боинг. Они уже несколько лет из-за санкций не получали нормального технического обслуживания. В любой момент это может привести к катастрофе, в которой погибнут совершенно невинные люди. Что мешает американцам протянуть руку дружбы и решить хотя бы этот несложный вопрос, который можно было бы назвать гуманитарной миссией?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/511ab216904cf2805b913b4f937c2a1b/

 

США-РФ: нормализация отношений откладывается?
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